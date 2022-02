Festival Les Écrémés Contre, 4 juin 2022, Contre.

Festival Les Écrémés Contre

2022-06-04 – 2022-06-04

Contre Somme Contre

L’association Té-ô-Soleil organise la 14ème édition du festival Les Écrémés, un évènement familial, festif, convivial et accessible à tous. L’après-midi à partir de 15h, le site (extérieurs salle des fêtes + étangs) est investi par un village associatif, des animations pour petits et grands (pêche à la truite, paddle/kayak, artisans locaux, activités manuelles écorécup, origami, jeux picards, atelier cirque…), de la danse hip-hop et des contes.

À partir de 19h, place aux concerts ! Soucieux de pouvoir proposer au public une diversité dans les styles musicaux, 3 groupes se partageront l’affiche :

– 19h : Captain Sparks (musique urbaine mélangeant

électro, jazz et hip-hop)

– 20h45 : Sidi Wacho (rap, cumbia)

– 22h45 : Aux P’tits Oignons (chanson française festive et conviviale)

Encore une fois, nous proposerons un large choix culinaire, qui conviendra aux amateurs de viande (sandwichs merguez/saucisses) mais aussi aux végétariens (pizzas cuites au feu de bois, wrapps, frites) et tout simplement aux gourmands (gâteaux d’ici et d’ailleurs !).

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

L’association Té-ô-Soleil organise la 14ème édition du festival Les Écrémés, un évènement familial, festif, convivial et accessible à tous. L’après-midi à partir de 15h, le site (extérieurs salle des fêtes + étangs) est investi par un village associatif, des animations pour petits et grands (pêche à la truite, paddle/kayak, artisans locaux, activités manuelles écorécup, origami, jeux picards, atelier cirque…), de la danse hip-hop et des contes.

À partir de 19h, place aux concerts ! Soucieux de pouvoir proposer au public une diversité dans les styles musicaux, 3 groupes se partageront l’affiche :

– 19h : Captain Sparks (musique urbaine mélangeant

électro, jazz et hip-hop)

– 20h45 : Sidi Wacho (rap, cumbia)

– 22h45 : Aux P’tits Oignons (chanson française festive et conviviale)

Encore une fois, nous proposerons un large choix culinaire, qui conviendra aux amateurs de viande (sandwichs merguez/saucisses) mais aussi aux végétariens (pizzas cuites au feu de bois, wrapps, frites) et tout simplement aux gourmands (gâteaux d’ici et d’ailleurs !).

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

associationteosoleil@gmail.com

L’association Té-ô-Soleil organise la 14ème édition du festival Les Écrémés, un évènement familial, festif, convivial et accessible à tous. L’après-midi à partir de 15h, le site (extérieurs salle des fêtes + étangs) est investi par un village associatif, des animations pour petits et grands (pêche à la truite, paddle/kayak, artisans locaux, activités manuelles écorécup, origami, jeux picards, atelier cirque…), de la danse hip-hop et des contes.

À partir de 19h, place aux concerts ! Soucieux de pouvoir proposer au public une diversité dans les styles musicaux, 3 groupes se partageront l’affiche :

– 19h : Captain Sparks (musique urbaine mélangeant

électro, jazz et hip-hop)

– 20h45 : Sidi Wacho (rap, cumbia)

– 22h45 : Aux P’tits Oignons (chanson française festive et conviviale)

Encore une fois, nous proposerons un large choix culinaire, qui conviendra aux amateurs de viande (sandwichs merguez/saucisses) mais aussi aux végétariens (pizzas cuites au feu de bois, wrapps, frites) et tout simplement aux gourmands (gâteaux d’ici et d’ailleurs !).

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

Contre

dernière mise à jour : 2022-02-09 par