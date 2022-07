Festival les Echappées Belles Suivez le Guide Alençon, 23 juillet 2022, Alençon.

1 Place de la Halle au Blé Alençon Orne

2022-07-23 19:30:00 – 2022-07-23

Orne

Les Nouveaux Nez & Cie

Les Établissements Félix Tampon bouleversent les règles et transforment les angles droits en angles gauches. Laissez-vous guider par ces experts de la visite, virtuoses de la déambulation, maîtres en surgissements poétiques et dérapages baroques. Grâce au talent de ces guides hors pair, (re) découvrez le patrimoine alençonnais et vibrez devant des reconstitutions plus vraies que nature au cours de cette promenade aux allures de voyage.

Le parcours implique de rester debout durant tout le spectacle.

@L’Oeil de Paco

