Festival les Echappées Belles rOdandO, 19 juillet 2022, .

Festival les Echappées Belles rOdandO



2022-07-19 18:30:00 – 2022-07-19

Compagnie Espuma Bruma

Petite bulle d’air frais tout droit venue d’Argentine, rOdandO éveille vos sens ! Avec grâce et légèreté, l’artiste vous ouvre les portes de son univers féérique fait de bulles de savon voguant au rythme du tango. La délicatesse et l’émotion sont au coeur de ce temps suspendu où acrobaties et manipulations d’objets invitent au voyage et racontent mille et une histoires.

©Juan Laje

dernière mise à jour : 2022-07-01 par