Festival les Echappées Belles Madame Arthur, 17 juillet 2022, .

Festival les Echappées Belles Madame Arthur



2022-07-17 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-17

Divan du Monde / Cabaret de Madame Arthur

L’illustre cabaret travesti de Paris vous convie à son show ! Au piano-voix ou à l’accordéon, redécouvrez les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui venus du monde entier ! Les créatures de Madame Arthur se font un malin plaisir d’imaginer des traductions approximatives pour ce cabaret où humour, burlesque, parodie et surprise se superposent. Une farandole d’accessoires délirants, de costumes pailletés, de coiffures et de maquillages hauts en couleur affolera cette nuit alençonnaise.

@Bruno Gasperini

