Festival les Echappées Belles Les Ficelles de l’Art, 23 juillet 2022, .

2022-07-23 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-23

Compagnie Mamaille

Les petits secrets des comédiens sont percés à jour ! Comment mourir sur scène ? Comment cacher un oubli de texte ? Comment jouer la tristesse ? Inspirée par les tutoriels qui fleurissent sur la toile, une conférencière entreprend de vous révéler la mécanique de l’acteur en décortiquant les techniques et les ficelles du métier. Mais la recherche absolue d’efficacité et de rapidité n’est pas sans risque. Le discours, soumis à des raccourcis et des représentations naïves, devient rapidement ubuesque.

