Festival les Echappées Belles Le Petit Lac Alençon, 23 juillet 2022, Alençon.

Festival les Echappées Belles Le Petit Lac

Parc Simon Veil – du Chateau des Ducs Alençon Orne

2022-07-23 18:00:00 – 2022-07-23

Alençon

Orne

Compagnie L’Éolienne

Le Lac des Cygnes, cultissime ballet de Tchaïkovski prend un coup de jeune ! Sur une partition musicale réarrangée aux couleurs actuelles, le cygne blanc et le cygne noir vous livrent une chorégraphie circassienne inédite. Fragilités, déséquilibres, élans, reconnaissance de l’autre, nos deux cygnes opposés se rencontrent, s’enlacent, bondissent, se découvrent et s’observent dans un éventail d’acrobaties et de figures innovantes.

©Eric Botrel

Alençon

