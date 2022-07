Festival les Echappées Belles Le malade imaginaire

Festival les Echappées Belles Le malade imaginaire, 21 juillet 2022, . Festival les Echappées Belles Le malade imaginaire



2022-07-21 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-21 Les Empires de la Lune

Argan, hypocondriaque, est convaincu d’être 2 atteint par une très grave maladie. À son chevet, Béline, sa seconde épouse, trépigne d’impatience d’empocher son héritage. Soucieux qu’on lui procure les meilleurs soins possibles, Argan promet la main de sa fille à la progéniture du docteur Diafoirus. Mais Angélique aime Cléante… Quatre cents ans après la naissance de Molière, Les Empires de la Lune revisitent ce texte classique en une comédie-ballet où la satire tourbillonnante de notre société côtoie la farce et la grande comédie. @DR Les Empires de la Lune

