Festival les Echappées Belles L’Avis Bidon Face A Alençon, 16 juillet 2022, Alençon.

Festival les Echappées Belles L’Avis Bidon Face A

12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne SCENE NATIONALE SCENE NATIONALESCENE NATIONALE

2022-07-16 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-16

Alençon

Orne

Cirque la Compagnie

Bascule, échelle libre, mât chinois, lancer de

couteaux ou encore acrobatie, ces quatre garçons

aux multiples talents carburent à l’adrénaline pure !

Les plateformes et les bidons en plastique, tour

à tour éléments acrobatiques ou trépieds pour

pousser la chansonnette, dressent un décor des

plus ingénieux. Sur un fond musical décapant, les

quatre comparses partagent leurs prouesses

et leur humour singulier. Frissons et rires assurés

dans ce cirque enivrant où tout peut basculer,

sauf le lien qui les unit.

©Marlene Braka

+33 2 33 80 66 33

Alençon

