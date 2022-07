Festival les Echappées Belles Gravir Alençon, 20 juillet 2022, Alençon.

Festival les Echappées Belles Gravir

Rue du Puits au Verrier Alençon Orne

2022-07-20 20:00:00 – 2022-07-20

Alençon

Orne

Compagnie Les Quat’fers en l’air

Équipées de la panoplie du parfait alpiniste, Gabi et Garance sont prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets ! Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne… Le duo téméraire prend son courage à deux mains, défie la gravité et s’attèle à l’ascension. Réussiront-elles à

atteindre leur objectif ? Le mystère s’élucide au cours de cette chorégraphie acrobatique en altitude riche en rebondissements.

©Lluc_Mirales

Compagnie Les Quat’fers en l’air

Équipées de la panoplie du parfait alpiniste, Gabi et Garance sont prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets ! Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que…

Compagnie Les Quat’fers en l’air

Équipées de la panoplie du parfait alpiniste, Gabi et Garance sont prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets ! Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne… Le duo téméraire prend son courage à deux mains, défie la gravité et s’attèle à l’ascension. Réussiront-elles à

atteindre leur objectif ? Le mystère s’élucide au cours de cette chorégraphie acrobatique en altitude riche en rebondissements.

©Lluc_Mirales

Alençon

dernière mise à jour : 2022-07-01 par