Festival les Echappées Belles Bal, 23 juillet 2022, .

2022-07-23 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-23

Compagnie Pernette

Entrez dans la danse ! La compagnie Pernette vous convie à son bal musette tout droit inspiré des années 80. Festif et convivial, alternant airs de valse, tango, rock et jerk, petits et grands enflammeront la piste de danse de la cour carrée ! Après un échauffement collectif, laissez le danseur qui est en vous s’exprimer au rythme de tubes intemporels. La compagnie et son maître de cérémonie se réservent le droit de perturber le cours du bal en vous initiant à de nouvelles danses de salon tout droit sorties de leur imagination débordante.

@Michel Petit

