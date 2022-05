Festival Les Drôles de Lecteurs Monbazillac, 20 mai 2022, Monbazillac.

Festival Les Drôles de Lecteurs Salle des fêtes Le bourg Monbazillac

2022-05-20 – 2022-05-20 Salle des fêtes Le bourg

Monbazillac Dordogne

13ème édition du festival de littérature jeunesse Les Drôles Lecteurs à Monbazillac .

nLe vendredi 20 mai, ouverture au public à 18h, inauguration à 19h, spectacle C’est toujours la faute du loup?! par Mordre la Plume et 24 Compagnie, dès 4 ans, à la salle des Fêtes de Monbazillac. Gratuit.

nLe samedi 21 mai, ouverture dès 10h avec la balade contée L’origine des contes par la compagnie Plume de l’Arbre, départ devant la salle des fêtes. Dédicaces, ateliers jusqu’à 18h. Gratuit.

nPetite restauration et buvette sur place. L’entrée du salon, les spectacles et les ateliers sont gratuits.

Salle des fêtes Le bourg Monbazillac

