Festival Les Drôles de Lecteurs Chateau de monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Monbazillac

Festival Les Drôles de Lecteurs Chateau de monbazillac, 20 mai 2022, Monbazillac. Festival Les Drôles de Lecteurs

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Chateau de monbazillac

Les yokais sont en route, ils vont bientôt déferler sur Monbazillac, hanter les couloirs du château, hululer dans le cimetière, uriner en ricanant dans les rangs de vignes, et peut-être même pire encore… Préparez-vous, on vous donnera très bientôt des instructions pour savoir les reconnaître et s’en prémunir ! Facebook: [https://www.facebook.com/LesDrolesLecteurs/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/LesDrolesLecteurs/?ref=page_internal) Festival littéraire Chateau de monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T15:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monbazillac Autres Lieu Chateau de monbazillac Adresse Château de Monbazillac Ville Monbazillac lieuville Chateau de monbazillac Monbazillac Departement Dordogne

Chateau de monbazillac Monbazillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbazillac/

Festival Les Drôles de Lecteurs Chateau de monbazillac 2022-05-20 was last modified: by Festival Les Drôles de Lecteurs Chateau de monbazillac Chateau de monbazillac 20 mai 2022 Château de Monbazillac Monbazillac Monbazillac

Monbazillac Dordogne