FESTIVAL “LES DIABLINTES” Vaiges, 24 juin 2022, Vaiges.

FESTIVAL “LES DIABLINTES” Vaiges

2022-06-24 – 2022-06-25

Vaiges Mayenne Vaiges

29 59 EUR Au programme : 2 jours de musique rock & celtique dans la joie et la bonne humeur !

Vivez l’ambiance d’un pub irlandais à ciel ouvert!

8 groupes présents durant ces 2 jours:

The RUMJACKS; les 3 FROMAGES; KERVEGANS, les VRILLES; les FATALS PICARDS; CELKILT; B.R.E.T.O.N.S et the SIDH.

Restauration, buvette et camping sur place.

Billetterie en ligne.

Festival organisé par l’association “l’ORIOLET”

contact@loriolet.com https://www.lesdiablintes.com/le-festival/

Vaiges

