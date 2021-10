Festival les Créatives – 17ème édition Autre lieu, 16 novembre 2021, Genève.

Festival les Créatives – 17ème édition

du mardi 16 novembre au dimanche 28 novembre à Autre lieu

Chaque année, Les Créatives rassemblent en novembre des milliers de personnes autour d’un programme pluridisciplinaire (musique, théâtre, lectures, conversations, expositions et projections…). L’une des forces du festival est de toucher un public large par l’intersection permanente entre propositions artistiques et espaces de réflexion. Avec plus de 100 événements dans 35 lieux et durant 12 jours à Genève mais aussi dans le reste de la Suisse, le festival Les Créatives est un projet unique en Europe. Elles/Iels sont venu·x·e·s aux Créatives : Kae Tempest, Virginie Despentes, Casey, Lala&ce, Deena Abdelwahed, Anne Sylvestre, Paul B. Preciado, Neneh Cherry, Yasmine Hamdan, Calypso Rose, Oona Doherty, Guerilla Girls, Judith Butler, Roxane Gay, Amandine Gay…

CHF 0.- à CHF 72.-

Le Festival Les Créatives a pour mission de soutenir et mettre en lumière la création artistique des femmes et des minorités de genre ainsi que la production intellectuelle féministe.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T00:30:00 2021-11-16T01:00:00;2021-11-17T00:30:00 2021-11-17T01:00:00;2021-11-18T00:30:00 2021-11-18T01:00:00;2021-11-19T00:30:00 2021-11-19T01:00:00;2021-11-20T00:30:00 2021-11-20T01:00:00;2021-11-21T00:30:00 2021-11-21T01:00:00;2021-11-22T00:30:00 2021-11-22T01:00:00;2021-11-23T00:30:00 2021-11-23T01:00:00;2021-11-24T00:30:00 2021-11-24T01:00:00;2021-11-25T00:30:00 2021-11-25T01:00:00;2021-11-26T00:30:00 2021-11-26T01:00:00;2021-11-27T00:30:00 2021-11-27T01:00:00;2021-11-28T00:30:00 2021-11-28T01:00:00