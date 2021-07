Festival Les Courants – musique humour liberté Montlouis-sur-Loire, 14 octobre 2021, Montlouis-sur-Loire.

Festival Les Courants – musique humour liberté 2021-10-14 – 2021-10-14

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Après 18 années passées dans l’Ile d’Or, le festival les Courants se promène de salle en salle cet automne. Après deux week-ends à Amboise, il fait escale à Ligéria le temps de trois soirées. Les artistes que nous programmons ont en commun de mettre leur statut au service de la liberté. Des propos non formatés, du burlesque, de la poésie, de la folie, de la noirceur, de la satire… il y a tout cela dans les 7 soirées concerts que nous proposons du 14 au 30 octobre. Cette nouvelle édition célèbre 11 artistes, 7 soirées, 3 salles et 2 communes; Amboise et Montlouis-sur-Loire. Au programme à l’Espace Ligéria : Pierre Perret, Marcel & son orchestre + Fatals Picards et Les Ogres de Barback +Frédéric Fromet.

Les Courants se déplacent du côté de Montlouis-sur-Loire; un festival de musique, d’humour et de liberté !

lescourants@gmail.com +33 2 47 30 43 05 https://boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr/billetterie-evenements/festival-les-courants

Les Courants et Cie

