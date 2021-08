Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Festival Les Correspondances – Sieste littéraire Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Festival Les Correspondances – Sieste littéraire Manosque, 25 septembre 2021, Manosque. Festival Les Correspondances – Sieste littéraire 2021-09-25 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-25 15:30:00 15:30:00 Théâtre Jean Lebleu (petite salle) Allée de Provence

Manosque Alpes de Haute-Provence EUR 5 5 par Bastien Lallemant, Babx, JP Nataf & Emmanuel Guibert. S’allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival, pour soixante minutes de chansons et lectures. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Théâtre Jean Lebleu (petite salle) Allée de Provence Ville Manosque