Festival Les Correspondances – Goliarda Sapienza par Maissiat & Laura Cahen
Manosque, Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Festival Les Correspondances – Goliarda Sapienza par Maissiat & Laura Cahen
24 septembre 2021, 22:30:00 – 23:30:00
La Capsule, Allée de Provence
Manosque, Alpes de Haute-Provence

EUR 10

Sur scène, Maissiat, une comédienne et Laura Cahen, dont le dernier album, Une Fille, est une magnifique promenade, une exploration aux tonalités et aux rythmes différents, un « art de la joie» et de la liberté, tout en finesse et en délicatesse.

contact@correspondances-manosque.org
+33 4 92 75 67 83
https://www.correspondances-manosque.org/

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse La Capsule Allée de Provence Ville Manosque lieuville 43.83141#5.7875