Festival Les Composites : 24/7 Compiègne, 17 mars 2022, Compiègne.

Festival Les Composites : 24/7 Compiègne

2022-03-17 – 2022-03-18

Compiègne Oise

22

Spectacle dans le cadre du Festival Les Composites

En nous plongeant dans les profondeurs du sommeil, le collectif INVIVO nous donne à vivre une expérience forte et surprenante avec ce spectacle immersif qui nous conduit à mi-chemin entre réalité virtuelle et rêves augmentés. Un monde sans sommeil est-il possible ? Sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir qui nous échappe ?

billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 92 76 76 http://www.theatresdecompiegne.com/24-7-326

24/7

Compiègne

