Festival les Clartés Musicales Saint-Paterne-Racan, 6 août 2022, Saint-Paterne-Racan.

Festival les Clartés Musicales Saint-Paterne-Racan

2022-08-06 – 2022-08-06

Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Saint-Paterne-Racan

La Clarté-Dieu, avec sa belle salle et ses espaces chaleureux empreints de sérénité et de beauté, dans un cadre médiéval authentique, se prête admirablement aux représentations des arts vivants.

Jazz et World Music, produits locaux en circuit court, animations et ateliers seront au rendez-vous !

clartemusicales@gmail.com https://www.abbayeclartedieu.com/

