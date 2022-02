FESTIVAL LES CHAMPS SONORES #3 Azay-sur-Thouet Azay-sur-Thouet Catégories d’évènement: Azay-sur-Thouet

Azay-sur-Thouet Deux-Sèvres Azay-sur-Thouet Après 2 ans d’absence, Les Champs Sonores font leur grand retour pour une 3ème édition à Azay-sur-Thouet !!!!!! Au programme :

– 2 scènes : Main Stage & Dub Corner

– Camping gratuit

– Produits locaux

