Festival Les Champitreries à Servières-le-Château 2021-08-01 14:30:00 – 20:00:00

Servières-le-Château Chaque jour de 14h30 à 20h :

– « Marcel.le & Claude » compagnie Groupe Bekkrell. Spectacle de cirque. Tout public.

– « Just Do In ! La conférence qui vous veut du bien ! » De et par Céline Lefêvre. Conférence dansée. A partir de 8 ans.

– « Papillon » par Cécile Jarsaillon. Concert. Tout public.

– « Silence Féroce » par la compagnie Group Berthe. Spectacle de danse et théâtre. A partir de 10 ans

Spectacles en plein air gratuits : cirque, conférence dansée, concert, théâtre et danse.

contact@leschampitreries.fr http://www.leschampitreries.fr/

