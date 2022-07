Festival « Les Champitreries » à Monceaux-sur-Dordogne

2022-07-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-24 Les spectacles proposés cette année sont :

« Histoires d’hier pour préparer demain », Clément Bouscarel, conteur engagé.

Conte.

Durée : 50 minutes, tout public à partir de 7 ans. « Les Tapas », compagnie Carnage Productions.

Spectacle burlesque muet.

Durée: 45mn, tout public. « Concerto pour un plateau nu », compagnie Scène Musicale Mobile.

Acrobatie, danse, musique.

Durée : 50 minutes, tout public. « On a testé pour vous », compagnie Les Romain Michel.

Théâtre absurde et exploits burlesques

Durée : 50mn, tout public, dès 5 ans. 4 spectacles par jour en plein air (ou lieux de repli en cas de mauvais temps) pour tous les âges.

Durée : 50mn, tout public, dès 5 ans.

