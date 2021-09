Festival Les Campulsations Ville de Talence, 30 septembre 2021, Talence.

Le festival « Les Campulsations » est initié par le Crous Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités locales, les structures et associations culturelles et étudiantes de la Région Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Pessac, Talence, Gradignan, Pau, Biarritz, Limoges, Poitiers). Pour fêter les 10 ans du festival, en 2017, le festival s’est ouvert à l’ensemble des campus de la région Nouvelle-Aquitaine en programmant des événements sur les campus de Poitiers et Limoges ! Cette année, le festival a eu lieu fin septembre/début octobre, en respectant l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur à cette période de l’année. L’objectif de ce festival est double : – présenter en partie la diversité de l’offre culturelle – mieux identifier, dès la rentrée, les lieux culturels présents sur les campus et l’agglomération bordelaise. « Les Campulsations », contraction de « campus » et de « pulsations » résonne comme un appel à ressentir le rythme de l’année universitaire à venir. Du cœur des villes aux artères des campus, vous pourrez prendre le pouls d’une rentrée culturelle forte d’images, de sons et de sens. Inspirez à pleins poumons, retenez votre respiration et laissez-vous immerger dans cette année universitaire, forcément studieuse, résolument riche en découvertes artistiques ! [Programmation 2020 sur la page Facebook du festival !](https://www.facebook.com/campulsations)

