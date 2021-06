Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Festival Les Brumes Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène EUR Le festival Les Brumes vous propose deux concerts:

– Vendredi 2 juillet: Boulevard des Airs et Gens Bon Beur

– Samedi 3 juillet: Vianney et Clou +33 4 71 66 13 07 http://lesbrumes.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Sainte-Sigolène Adresse route du Pinet complexe sportif Ville Sainte-Sigolène