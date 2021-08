Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Drôme, Rousset-les-Vignes Festival les Bruits du Monde Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Catégories d’évènement: Drôme

Festival les Bruits du Monde Rousset-les-Vignes, 27 août 2021, Rousset-les-Vignes. Festival les Bruits du Monde 2021-08-27 18:45:00 – 2021-08-27 20:00:00 Le Moulin 1114 route de Nyons

Rousset-les-Vignes Drôme Rousset-les-Vignes EUR 10 40 La compagnie Kumulus propose sur 3 jours le Festival Les Bruits du Monde, avec des spectacles de théâtre de rue, des parcours artistiques, un concert, un DJ, un atelier d’initiation à l’art du clown. A Venterol et à Rousset-les-Vignes. contact@kumulus.fr +33 4 75 27 41 96 https://www.kumulus.fr/festival-les-bruits-du-mondes/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

