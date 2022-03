FESTIVAL LES BRUISSONNANTES – ÉDITION 2022 Toulouse, 17 mars 2022, Toulouse.

FESTIVAL LES BRUISSONNANTES – ÉDITION 2022 THEATRE LE HANGAR 11 Rue des Cheminots Toulouse

2022-03-17 – 2022-03-17

Toulouse Haute-Garonne

5 EUR 5 7 JEUDI 17 MARS à 21H00

LE QUAN NINH – percussionniste de musique improvisée & contemporaine

FRANCOIS DURIF – auteur multipliant les expériences hors le monde de l’art

NO NOISE NO REDUCTION – trio atypique porté par deux saxophones basse et un sax baryton

VENDREDI 18 MARS – A partir de 19h00, table ronde avec des artistes du festival en direct sur radio Canal Sud (sans réservation)

A partir de 21h00

DAMIEN SCHULTZ – performeur de mots

SEBASTIEN LESPINNASSE – poète performeur

SAMEDI 19 MARS – A partir de 19h00, conférence de YVES LE PESTIPON librement inspirée de la thématique annuelle du Printemps des Poètes (sans réservation)

A partir de 21h00

COSIMA WEITER – poétesse sonore

JULIEN DESPREZ – artiste sonore & guitariste-performeur

LES PARLEURS – un quintette de « haut-parleurs » tout à fait bruyant et résolument expérimental

Restauration sur place.

Stand de librairie : sélection d’ouvrages en lien avec la programmation.

Poésie, musique & performances autour de la thématique de “l’éphémère”

Notre festival vise à faire de la poésie contemporaine la plus exigeante une expérience sensible à partager.

Organisé dans le cadre du Printemps des Poètes.

THEATRE LE HANGAR 11 Rue des Cheminots Toulouse

