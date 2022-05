FESTIVAL LES BOUTS DE FICELLES Daon, 3 juin 2022, Daon.

FESTIVAL LES BOUTS DE FICELLES Daon

2022-06-03 – 2022-06-03

Daon Mayenne Daon

EUR Après 2 années sans festival, scène, amplis, lumières, buvette et bénévoles reprennent du service pour vous faire vivre trois jours de fête à Daon !

Au programme des concerts d’ici ou d’ailleurs, des fouées, le cochon grillé et surtout la bonne ambiance qui fait la réputation du festival depuis 22 ans !

Les premiers noms de la programmation : DK & Baal, The Riddimists, Nathan Simonin, Ton ZINC… D’autres noms à venir prochainement, à découvrir sur la page Facebook du festival et sur le site www.boutsdeficelles.info

Infos pratiques : entrée à prix libre vendredi et samedi, gratuite le dimanche. Camping gratuit.

Réservation pour le cochon grillé du dimanche auprès du bar Le Relais : 02 43 06 90 26

Une fois de plus, rendez-vous au festival des Bouts de Ficelles pour réaffirmer que Daon is Not Dead !!!

Daon

