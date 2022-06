FESTIVAL « LES BOUTEILLES FOLLES » 8IÈ ÉDITION Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

FESTIVAL « LES BOUTEILLES FOLLES » 8IÈ ÉDITION Vittel, 14 août 2022, Vittel. FESTIVAL « LES BOUTEILLES FOLLES » 8IÈ ÉDITION

Parc Badenweiler Vittel Vosges DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

2022-08-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-14 23:50:00 23:50:00 Vittel

Vosges Vittel ELMER FOOD BEAT

Le groupe de rock français, originaire de Nantes, est caractérisé par ses textes égrillards et humoristiques! FATALS PICARDS

Ce groupe de comedy rock français, mêle humour, second degré et engagement à travers divers styles, allant de la chanson française au punk, en passant par le rock animations@ville-ville.fr +33 3 29 08 16 59 Vittel

