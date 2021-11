Festival Les Boréales – Rencontre avec le peintre Vilhelm Hammershoi Yvetot, 26 novembre 2021, Yvetot.

Festival Les Boréales – Rencontre avec le peintre Vilhelm Hammershoi Yvetot

2021-11-26 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-26 20:30:00 20:30:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

A l’occasion de l’édition 2020 du festival Les Boréales qui met le Danemark à l’honneur, l’Orchestre Régional de Normandie propose de mettre en lumière l’un des plus grands peintres danois : Vilhelm Hammershoi (1864-1916).

En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya Skorokhodova se glisse dans les textes de Philippe Delerm, observateur passionné et attentif du peintre auquel il a consacré un ouvrage en forme de prolongement fictionnel des toiles.

Marc-Olivier Dupin compose un univers sonore pour trois musiciens faisant écho aux œuvres picturales. Le hautbois, à la fois pénétrant et doux, puissant et fragile, le violoncelle, véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal baschet (ou orgue de cristal) prolongent l’atmosphère mystérieuse des œuvres d’Hammershoi.

mediatheque@yvetot-normandie.fr +33 2 35 95 01 13 https://mediatheque.yvetot-normandie.fr/

