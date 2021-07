Festival Les bons contes font les beaux jardins : Libres ! MOSAÏC,le jardin des cultures, 14 août 2021, Houplin-Ancoisne.

Festival Les bons contes font les beaux jardins : Libres !

MOSAÏC, le jardin des cultures, le samedi 14 août à 10:00

Le festival Les bons contes font les beaux jardins se poursuit au mois d’août, à MOSAÏC le jardin des cultures. Découvrez des histoires d’affranchissement, d’émancipation et de liberté pour rompre avec les liens (physiques, moraux, familiaux…) qui nous entravent. Des contes du monde à écouter en famille. Tous ces spectacles sont compris dans le tarif d’entrée au parc. A vos agendas. **Samedi 14 août 2021** A partir de 14 h, en continu Exposition : _Les jouets ont du vent_ par Festivol Une exposition ludique qui ne manque pas d’air ! A 20 h Contes : _Contes sous vide_ par le Théâtre de l’Alambre Durée 50 mn A partir de 6 ans Découvrons ensemble les histoires d’Edgar Tramontane, Papy Courant d’air, Mamie Bourrasque, Sidonie Mistral et Katarina Shhhh. Un vent de liberté souffle sur MOSAÏC ! Sur réservation en ligne, par téléphone ou à l’entrée du jardin. Infos et réservation sur billetterie en ligne de MOSAÏC [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) ou à l’entrée du parc. Le parc est ouvert jusqu’à 21h30, avec un dernier accès à 20h. PASS SANITAIRE Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : * Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) * Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. * Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le Pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. PROTOCOLE SANITAIRE MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : * Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. * Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. * Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. * Installation de bornes de gel hydroalcoolique. * Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. * Sens de visite réglementé. * Capacité d’accueil maximale de 3 500 personne

Entrée à MOSAÏC : 6€ / 4€ / 17€(famille) / Gratuit pour les moins de 4 ans

Une nocturne en plus

MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord



