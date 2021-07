Festival Les bons contes font les beaux jardins : Libres ! Déconnexion MOSAÏC,le jardin des cultures, 1 août 2021, Houplin-Ancoisne.

Festival Les bons contes font les beaux jardins : Libres ! Déconnexion

du dimanche 1 août au dimanche 22 août à MOSAÏC, le jardin des cultures

Pour cette édition 2021, le festival Les bons contes font les beaux jardins MOSAÏC, le jardin des cultures Festival Les bons contes font les beaux jardins : Libres ! Déconnexion 1er, 14, 15 et 22 août 2021 Pour cette édition 2021, le festival Les bons contes font les beaux jardins revient au mois d’août, à MOSAÏC le jardin des cultures. Découvrez des histoires d’affranchissement, d’émancipation et de liberté pour rompre avec les liens (physiques, moraux, familiaux…) qui nous entravent. Des contes du monde à écouter en famille. Tous ces spectacles sont compris dans le tarif d’entrée au parc. A vos agendas. **Dimanche 1er août 2021** _Adjamara_ par la Compagnie La Voyageuse Immobile 15 h / 17 h Durée 50 mn A partir de 6 ans Entre malice et sagesse, SwaN et Simon se promènent dans les histoires traditionnelles de l’Afrique noire. Il y a de la musique, des voix, des mots, qui ne sont pas des griots…mais qui tissent un fil de cœur, comme une évidence tranquille, entre ici et là-bas. En langue peule du Sénégal, Adjarama signifie « merci ». **Samedi 14 août 2021** A partir de 14 h, en continu Exposition : _Les jouets ont du vent_ par Festivol Une exposition ludique qui ne manque pas d’air ! A 20 h Contes : _Contes sous vide_ par le Théâtre de l’Alambre Durée 50 mn A partir de 6 ans Découvrons ensemble les histoires d’Edgar Tramontane, Papy Courant d’air, Mamie Bourrasque, Sidonie Mistral et Katarina Shhhh. Un vent de liberté souffle sur MOSAÏC ! 60 places Sur réservation en ligne, par téléphone ou à l’entrée du jardin. Infos et réservation sur billetterie en ligne de MOSAÏC [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) ou à l’entrée du parc. Le parc est ouvert jusqu’à 21h30, avec un dernier accès à 20h. **Dimanche 15 août 2021** Contes Joyeuses traversées par Anne Leviel 15h / 17 h Durée 50 mn A partir de 7 ans Anne conte et chante, les pieds au bord du monde. Julien fait jaillir des musiques du cœur de la harpe-luth, de la Kora et de la guitare. De traversée en traversée, ils nous font découvrir un éventail de récits du monde, qui croisent l’humain et l’animal, ou l’humain avec son destin. Infos et réservation sur billetterie en ligne de MOSAÏC [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) ou à l’entrée du parc. **Dimanche 22 août 2021** 10 h / 11 h Contes _Me Voilà_ par Astolfo sulla Luna Durée 30 mn Petite forme contée et chantée avec un accordéon complice. Du dedans au dehors, de l’hiver au printemps… c’est une aventure de venir au monde. Naître, c’est du travail. Etre, c’est une aventure ! Au creux de l’hiver, blottie dans sa maison sous la terre la petite tulipe attend. Elle attend le printemps jusqu’au moment où, du fond de sa petite maison devenue trop petite, elle se dit : « C’est maintenant, c’est mon temps ! » Et dans le jardin d’un pays sur terre son premier cri sera : Me voilà ! Spectacle réservé aux 0-3 ans : 40 places (accompagnants inclus). Sur réservation en ligne, par téléphone ou à l’entrée du parc. Ouverture des réservations 30 jours avant l’événement. A 15 h Contes _La Petite Sirène_ par Astolfo sulla Luna Durée 1 h A partir de 8 ans C’est l’histoire d’une fille de l’eau qui voulait devenir humaine. L’histoire d’une immigrante qui abandonnera ses proches et sacrifiera sa langue pour vivre dans un nouveau monde. On l’accompagne au travers des trois éléments : l’eau, la terre et l’air, dans son élévation vers le soleil. La Petite Sirène est une refugiée, de passage parmi les humains, où elle n’arrive pas à se faire comprendre, où elle est perçue comme muette et sauvage. Magda Lena Gorska, conteuse et chanteuse polonaise, nous fait redécouvrir cette belle héroïne, courageuse, déterminée, prête à sacrifier tout pour s’approcher de l’homme qu’elle aime, prête enfin à renoncer à cet amour impossible. Au moment où elle croit avoir tout perdu, la Petite Sirène triomphe ! Billetterie en ligne : [https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements). PASS SANITAIRE Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : * Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) . * Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle . * Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le Pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. PROTOCOLE SANITAIRE MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos et à partir de 11 ans en extérieur / recommandé pour les 6-10 ans. * Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. * Installation de bornes de gel hydroalcoolique. * Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. * Sens de visite réglementé. * Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

Ouverture du jardin : 10 h – 20 h / dernier accès à 19 h Entrée au jardin payante : 6€ Tarif plein / 4€ Tarif réduit / 17€ famille / 0€ < 4 ans Plusieurs dates à retenir MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T20:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T20:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T20:00:00