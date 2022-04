Festival Les Bichoiseries- 15e édition Cerisy-Belle-Étoile Cerisy-Belle-Étoile Catégories d’évènement: Cerisy-Belle-Étoile

Cerisy-Belle-Étoile Orne Cerisy-Belle-Étoile La 15e édition du festival des Bichoiseries se déroulera sur le mont de Cerisy, les vendredi 24 et samedi 25 juin 2021.

Les groupes vont une nouvelle fois se succéder sur la scène, sans oublier les spectacles gratuits pour toute la famille avec Lez’arts de rue, le samedi après-midi. Vendredi 24: Les Ogres de Barback, Elmer Food Beat, Igorrr, Les Caméléons, Hippocante fou, Opal Ocean

