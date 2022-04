Festival Les Beaux Jours Parc de la Bégraisière, 12 juin 2022, Saint-Herblain.

Gratuit : oui Accès gratuit pour les spectacles d’extérieur.Accès payant : 5 € pour les spectacles sous chapiteaux et à ONYX Infos et réservations : Théâtre ONYX02 28 25 25 00billetterie.onyx@saint-herblain.frwww.theatreonyx.fr

Musique et cirque. Du 9 au 19 juin 2022 au Parc de la BégraisièreLe nouveau festival de Saint-Herblain. Festival populaire et accessible, Les Beaux Jours invite une vingtaine de propositions artistiques dans le magnifique parc de la Bégraisière. Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces, en proposant un mix de concerts et de spectacles qui cohabiteront sur la piste et sous les étoiles. Avec Fills Monkey, Cirque sans noms, KO KO MO, MY!LaïKa, Cie La Volte, Napoleon Maddox, Emma La Clown, The Tiger Lillies, Madame Suzie Productions, Cirque Inextremiste, Marcel et ses drôles de Femmes, Cie Lombric Spaghetti, Green Line Marching Band, La Fausse Cie, Olivier Debelhoir, Cie L’MRG’ée… Retrouvez tout le programme sur www.theatreonyx.fr

Parc de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme/festival/festival-les-beaux-jours