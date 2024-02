Festival « Les Basaltiques » 19# Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay, mercredi 24 juillet 2024.

Festival « Les Basaltiques » 19# Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le Festival Les Basaltiques, organisé par le CDMDT (Centre de musiques et danses traditionnelles) est devenue incontournable pour l’ensemble des amoureux des danses et des musiques ancrées dans l’histoire culturelle et artistique des régions françaises.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-27

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesbasaltiques@gmail.com

