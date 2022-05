Festival les barsbars : Paradox Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

Bairon et ses environs Ardennes 2 rue des Quatre Fils Aymon Restaurant l’Odyssée Bairon et ses environs Le festival les Bars Bars revient cette année pour sa 10ème édition !Concert à partir de 21h : Un paradoxe est l’union, la concordance de différentes oppositions… Paradox, c’est cela, des musiciens venus d’univers différents, qui vous présentent sans aucune prétention un blues rock, parfois déconcertant. Tel un bon rhum, leurs reprises arrangées ne vous laisseront pas de marbre! Buvette et restauration sur place.Réservation conseillée | Org : Association Pays d’Argonne festival.barsbars@pays-dargonne.fr +33 3 24 30 10 41 http://www.barsbars.fr/ Bairon et ses environs

