Vouziers Ardennes 11 rue de Vaux-en-Velin Le Fournil Vouziers Le festival les Bars Bars revient cette année pour sa 10ème édition !Concert à partir de 20h : Blues Patrol est né à l’aube des années 90 , à l’initiative de JM Vassaux (guitariste professeur de musique à Reims). Il s’entoure de J.F. DAN Guillaume professeur e basse et de Philippe Ballot (académie de musique) à la batterie. Le groupe invite régulièrement le très talentueux Lucky Will à la guitare qui sera présent ce soir!Lucky Will est pétillant de réussite dans tout ce qu’il entreprend. Sur scène, il insuffle sa personnalité débordante d’énergie. Chanteur, guitariste, compositeur, il peaufine les styles musicaux qui lui vont si bien: Blues, Rock, Balade, Rockabilly…Sa guitare est le prolongement de son corps…Au menu du jour : BB king, Muddy Water, John Lee Hooker, Éric Clapton, The Rolling Stones, Credence Clearwater Revival, …Un bon moment de Blues Rock énergique à passer en leur compagnie.Réservation conseillée | Org : Association Pays d’Argonne festival.barsbars@pays-dargonne.fr +33 3 24 71 64 19 http://www.barsbars.fr/ Vouziers

