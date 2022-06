Festival les Barons du son

Festival les Barons du son, 17 septembre 2022, . Festival les Barons du son



2022-09-17 09:00:00 – 2022-09-17 18:00:00 A l’occasion du festival les barons du son, Festiscie organise une brocante musicale et un marché artisanal.

Vous trouverez pour l’occasion de nombreux objets à chiner, instruments, CD , vinyles, matériels sono,… Tarifs emplacement :

3€ le mètre linéaire pour un particulier

6€ le mètre linéaire pour un professionnel

installation le jour même de 7h à 9h

Brocante ouverte au public de 9h à 18h

située au pied du château Gauthier Giffard de Longueville-sur-Scie.

dernière mise à jour : 2022-06-24

