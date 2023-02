Festival Les Art’Zimutés Plage Verte, 28 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Festival Les Art’Zimutés

Cherbourg-Octeville Plage Verte Quai de la Hune Cherbourg-en-Cotentin Manche Plage Verte Cherbourg-Octeville

2023-06-28 – 2023-07-01

Plage Verte Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Le festival présente sa 22e édition du 28 Juin au 1er Juillet 2023, sur l’incontournable Plage-Verte de Cherbourg-en-Cotentin.

Un programme sur 4 jours !

Une magnifique édition de la Boom des Art’Zimutés ne pouvait que présager une suite à cette nouvelle aventure… On se retrouvera donc dès le mercredi pour la BOOM, suivra notre jeudi en herbes et ses pratiques amateurs et on finira vendredi et samedi par deux jours, à coup sûr, mémorables !

Le festival présente sa 22e édition du 28 Juin au 1er Juillet 2023, sur l’incontournable Plage-Verte de Cherbourg-en-Cotentin.

Un programme sur 4 jours !

Une magnifique édition de la Boom des Art’Zimutés ne pouvait que présager une suite à cette nouvelle aventure… On se retrouvera donc dès le mercredi pour la BOOM, suivra notre jeudi en herbes et ses pratiques amateurs et on finira vendredi et samedi par deux jours, à coup sûr, mémorables !

communication@lesartzimutes.com https://www.lesartzimutes.com/

Plage Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-02-22 par