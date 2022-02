Festival Les Art’Zimutés Cherbourg-en-Cotentin, 29 juin 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Festival Les Art’Zimutés Quai de la Hune La Plage-Verte Cherbourg-en-Cotentin

2022-06-29 – 2022-07-02 Quai de la Hune La Plage-Verte

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Hétéroclite, éthique et humain.

L’association Musiques en herbe, organisatrice du festival “Les Art’Zimutés” sur le site de la plage verte à Cherbourg en Cotentin, propose un festival avec comme accroche les musiques actuelles et ses artistes reconnus, les découvertes de la scène émergente et indépendante, un focus de la scène régionale, des propositions participatives tout au long de l’année, des spectacles, une journée de promotion des pratiques amateurs, une sensibilisation au développement durable et une après-midi jeune public, le tout sur 4 jours !

Hétéroclite, éthique et humain.

L’association Musiques en herbe, organisatrice du festival “Les Art’Zimutés” sur le site de la plage verte à Cherbourg en Cotentin, propose un festival avec comme accroche les musiques actuelles et ses artistes…

organisation@lesartzimutes.com +33 6 59 64 74 71 https://www.lesartzimutes.com/

Hétéroclite, éthique et humain.

L’association Musiques en herbe, organisatrice du festival “Les Art’Zimutés” sur le site de la plage verte à Cherbourg en Cotentin, propose un festival avec comme accroche les musiques actuelles et ses artistes reconnus, les découvertes de la scène émergente et indépendante, un focus de la scène régionale, des propositions participatives tout au long de l’année, des spectacles, une journée de promotion des pratiques amateurs, une sensibilisation au développement durable et une après-midi jeune public, le tout sur 4 jours !

Quai de la Hune La Plage-Verte Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-02-18 par