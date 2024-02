Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars, vendredi 28 juin 2024.

Festival les Arts’Osés Esplanade de l’Orangerie du Château Thouars Deux-Sèvres

Ce festival se veut représentatif des Cultures Urbaines & Diversité. Pour cette 14ème édition, venez retrouver ou découvrir de nombreux artistes mais également des battles de hip hop, des démonstrations de sports urbains, des ateliers créatifs et nombreuses autres curiosités… Parmi les groupes présents, découvrez 3 jeunes artistes thouarsais en pleine ascension, les rappeurs Bekar et skia mais également le youtubeur et DJ Étienne Moustache

Activités, restauration et moments de détente sur place. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-29

Esplanade de l’Orangerie du Château Avenue Martyrs de la Résistance

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

