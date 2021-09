Festival Les Arts Mêlés – 25 & 26 sept – 13e édition Centre culturel Le Plateau, 25 septembre 2021, Eysines.

Festival Les Arts Mêlés – 25 & 26 sept – 13e édition

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Centre culturel Le Plateau

[http://www.eysines-culture.fr/les-arts-meles](http://www.eysines-culture.fr/les-arts-meles) Les **25 et 26 septembre** 2021, parez-vous de vos plus beaux habits et retrouvons-nous au centre-bourg d’Eysines pour un week-end de fête ! Avec sa **programmation familiale et joyeuse**, notre festival d’ouverture de saison culturelle vous promet deux jours de réjouissances collectives et bon enfant. Le week-end s’organise autour de trois temps forts (samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi) et d’une profusion d’artistes : des saltimbanques, des acrobates, du spectaculaire, de la bonaventure, du rire aux éclats, des mots d’amour, une exposition phénoménales… Programme complet sur www.eysines-culture.fr/les-arts-meles Gratuit Accès sur présentation d’un **pass sanitaire** pour les personnes de plus de 18 ans

Gratuit

Le festival Les Arts Mêlés vous invite à la Fête ! Pas celle des fièvres du samedi soir mais celle des retrouvailles et des moments partagés. Que la fête commence !

Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines Gironde



