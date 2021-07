Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne, Monflanquin Festival les Arts Franchis : Orelio’s trio Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Festival les Arts Franchis : Orelio’s trio Monflanquin, 23 août 2021-23 août 2021, Monflanquin. Festival les Arts Franchis : Orelio’s trio 2021-08-23 – 2021-08-23

Toutes ces voix rejoindront un jeune trio de jazz passionné qui interprétera un répertoire allant des années 40 jusqu’à aujourd’hui. Ce concert est offert par la mairie avant le cinéma en plein air, Place des Arcades. Avec Cyril Drapé (basse), Désiré L’Honorey (sax ténor), Orelio Paladini (batterie).

Toutes ces voix rejoindront un jeune trio de jazz passionné qui interprétera un répertoire allant des années 40 jusqu’à aujourd’hui. Ce concert est offert par la mairie avant le cinéma en plein air, Place des Arcades. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

