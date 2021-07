Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne, Monflanquin Festival les Arts Franchis : Cabaret – Paris Rive Gauche Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Festival les Arts Franchis : Cabaret – Paris Rive Gauche Monflanquin, 21 août 2021-21 août 2021, Monflanquin. Festival les Arts Franchis : Cabaret – Paris Rive Gauche 2021-08-21 – 2021-08-21 Salle des consuls Rue des Arcades

Monflanquin Lot-et-Garonne Avec Annie-Jeanne, chanteuse comédienne.

Voix théâtrale des grandes heures de la chanson dite « à textes ». Perles parfois oubliées ici réinterprétées dans ce spectacle.

Aragon, Barbara, Michèle Bernard, Desproges, Pauline Julien, Anne Sylvestre, Vassilu…

Avec Stanley Hanks au clavier et Joël Coupé aux lumières. Avec Annie-Jeanne, chanteuse comédienne.

Voix théâtrale des grandes heures de la chanson dite « à textes ». Perles parfois oubliées ici réinterprétées dans ce spectacle. Avec Annie-Jeanne, chanteuse comédienne.

Voix théâtrale des grandes heures de la chanson dite « à textes ». Perles parfois oubliées ici réinterprétées dans ce spectacle.

Aragon, Barbara, Michèle Bernard, Desproges, Pauline Julien, Anne Sylvestre, Vassilu…

Avec Stanley Hanks au clavier et Joël Coupé aux lumières. les arts franchis dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Étiquettes évènement : Autres Lieu Monflanquin Adresse Salle des consuls Rue des Arcades Ville Monflanquin lieuville 44.53265#0.76878