FESTIVAL – LES ARTS FONT LA FORCE

FESTIVAL – LES ARTS FONT LA FORCE, 30 avril 2022, . FESTIVAL – LES ARTS FONT LA FORCE

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 23:30:00 23:30:00 Festival d’arts dans la Malepère sur 3 jours “époque rétro”.

Immergez-vous au milieu des artistes et des exposants dans ce village de la Force plongé dans une France du milieu du 20ème siècle où vous pourrez danser, jouer, chanter, créer (réservation en ligne pour les ateliers), des petits enfants aux grands parents, un Festival pour toute la famille ! Le dîner spectacle “Tell me the truth” clôturera les 2 premières journées du Festival (joué cet été au Festival d’Avignon, écrit par l’auteur de la série “un gars, une fille” et interprété par l’épatante et enthousiasmante Idalina Miranda), ces soirées seront suivies du bal guinguette, dépêchez-vous, les places sont limitées ! (réserver en ligne). PS: piquez les gilets, les chemisiers et les gavroches dans les armoires de vos grands-parents et arrières grands-parents, tout le village doit vibrer en rétro !!! dernière mise à jour : 2022-04-15 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Autres Lieu Adresse lieuville