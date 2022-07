Festival Les Arts en de(s) route(s) Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

Festival Les Arts en de(s) route(s) Grenade-sur-l’Adour, 25 septembre 2022, Grenade-sur-l'Adour. Festival Les Arts en de(s) route(s)

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes OT Grenade

2022-09-25 – 2022-10-09 Grenade-sur-l’Adour

Landes Grenade-sur-l’Adour Pour sa 4ème édition, le festival Les Arts en Des Routes voit les choses en grands : du 25 septembre au 9 octobre, 13 spectacles sont programmés ! Cette année, les compagnies viennent au plus près du public et investissent les lieux de vie quotidienne : marchés, médiathèques, arènes…

A chaque journée, les artistes investissent une commune différente de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Tous les arts et tout public : danse, musique instrumentale, chanson, théâtre de rue, contes, échassiers, spectacle pirotechnie…

Festival gratuit.

3 soirées spéciales seront payantes. (Programmation en cours de finalisation) Pour sa 4ème édition, le festival Les Arts en Des Routes voit les choses en grands : du 25 septembre au 9 octobre, 13 spectacles sont programmés ! Cette année, les compagnies viennent au plus près du public et investissent les lieux de vie quotidienne : marchés, médiathèques, arènes…

A chaque journée, les artistes investissent une commune différente de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Tous les arts et tout public : danse, musique instrumentale, chanson, théâtre de rue, contes, échassiers, spectacle pirotechnie…

Festival gratuit.

3 soirées spéciales seront payantes. (Programmation en cours de finalisation) +33 5 58 45 45 98 Pour sa 4ème édition, le festival Les Arts en Des Routes voit les choses en grands : du 25 septembre au 9 octobre, 13 spectacles sont programmés ! Cette année, les compagnies viennent au plus près du public et investissent les lieux de vie quotidienne : marchés, médiathèques, arènes…

A chaque journée, les artistes investissent une commune différente de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Tous les arts et tout public : danse, musique instrumentale, chanson, théâtre de rue, contes, échassiers, spectacle pirotechnie…

Festival gratuit.

3 soirées spéciales seront payantes. (Programmation en cours de finalisation) OTPG

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse 14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l'Adour Landes OT Grenade Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville Grenade-sur-l'Adour Departement Landes

Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenade-sur-ladour/

Festival Les Arts en de(s) route(s) Grenade-sur-l’Adour 2022-09-25 was last modified: by Festival Les Arts en de(s) route(s) Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour 25 septembre 2022 14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l'Adour Landes OT Grenade

Grenade-sur-l'Adour Landes