Lors du Festival “les Arts en Balade” pendant le Joli Mois de l’Europe, un artiste de Cuneo, une ville partenaire de Clermont-Ferrand en Italie, viendra exposer ses oeuvres à l’espace Victoire de la Maison du Tourisme métropolitain. Venez découvrir les toiles de CORRADO ODIFREDDI !

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T10:30:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T17:00:00

