Brest Brest Brest, Finistère Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Immersion dans les ondes” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Immersion dans les ondes” Brest, 7 novembre 2021, Brest. Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Immersion dans les ondes” Océanopolis Auditorium Brest

2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 15:30:00 Océanopolis Auditorium

Brest Finistère Chorégraphie singulière autour des phénomènes ondulatoires mêlant une forte dimension plastique et expressive. Par les élèves du Lycée Vauban À partir de 6 ans Tarifs :

Billet d’entrée à Océanopolis ou PASS Festival (Adulte : 28.50€ / Jeune et étudiant : 18€) +33 2 98 34 40 40 https://www.oceanopolis.com/festival-des-artpulseurs-de-locean Chorégraphie singulière autour des phénomènes ondulatoires mêlant une forte dimension plastique et expressive. Par les élèves du Lycée Vauban À partir de 6 ans Tarifs :

Billet d’entrée à Océanopolis ou PASS Festival (Adulte : 28.50€ / Jeune et étudiant : 18€) Océanopolis Auditorium Brest

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Océanopolis Auditorium Ville Brest lieuville Océanopolis Auditorium Brest