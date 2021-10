Brest Brest Brest, Finistère Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Hippo-Xie, cavalier à bout de souffle” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Hippo-Xie, cavalier à bout de souffle” Brest, 29 octobre 2021, Brest. Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – “Hippo-Xie, cavalier à bout de souffle” Océanopolis Entrée du Pavillon Bretagne Brest

2021-10-29 – 2021-10-29 Océanopolis Entrée du Pavillon Bretagne

Brest Finistère À travers leurs univers, découvrez l’histoire d’un cavalier marin à bout de souffle dans un océan où le plastique a peu à peu remplacé son environnement naturel. Pour survivre aux courants, l’hippocampe s’accroche à ce qui

reste de son habitat où les lagunes ont disparu.

La dualité de l’action de l’homme sur la Nature est ici représentée : d’une part la pollution qu’il génère,

symbolisée ici par un corset en plastique qui asphyxie l’hippocampe, et d’autre part la réparation symbolisée

par le masque à gaz qui doit sauver l’animal. Sculpture de Morgane Le Mûr (illustratrice, peintre-muraliste) et Nicolas Abel (sculpteur-soudeur)

Tarifs :

Billet d’entrée à Océanopolis ou PASS Festival (Adulte : 28.50€ / Jeune et étudiant : 18€) +33 2 98 34 40 40 https://www.oceanopolis.com/festival-des-artpulseurs-de-locean À travers leurs univers, découvrez l’histoire d’un cavalier marin à bout de souffle dans un océan où le plastique a peu à peu remplacé son environnement naturel. Pour survivre aux courants, l’hippocampe s’accroche à ce qui

reste de son habitat où les lagunes ont disparu.

La dualité de l’action de l’homme sur la Nature est ici représentée : d’une part la pollution qu’il génère,

symbolisée ici par un corset en plastique qui asphyxie l’hippocampe, et d’autre part la réparation symbolisée

par le masque à gaz qui doit sauver l’animal. Sculpture de Morgane Le Mûr (illustratrice, peintre-muraliste) et Nicolas Abel (sculpteur-soudeur)

Tarifs :

Billet d’entrée à Océanopolis ou PASS Festival (Adulte : 28.50€ / Jeune et étudiant : 18€) Océanopolis Entrée du Pavillon Bretagne Brest

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Océanopolis Entrée du Pavillon Bretagne Ville Brest lieuville Océanopolis Entrée du Pavillon Bretagne Brest