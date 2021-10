Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – Atelier “Dessine-moi un poisson” Brest, 29 octobre 2021, Brest.

Festival Les Art’pulseurs de l’Océan – Atelier “Dessine-moi un poisson” Pavillon Evénementiel Océanopolis Brest

2021-10-29 – 2021-10-29 Pavillon Evénementiel Océanopolis

Brest Finistère

Initiation au dessin naturaliste par Michel Salaün.

Amoureux de la mer, Michel Salaün raconte et illustre le monde marin avec une certaine empathie. Ce brestois, docteur en océanographie pratique le dessin scientifique à l’encre de Chine, en utilisant la technique du

ointillisme. Toujours à la recherche d’une émotion esthétique, il réalise des illustrations plus épurées à la ligne claire et aplats de noir.

2 séances d’1 heure dans la journée (11h pour les enfants et 15h pour les adultes).

Tarifs :

Billet d’entrée à Océanopolis ou PASS Festival (Adulte : 28.50€ / Jeune et étudiant : 18€)

Pavillon Evénementiel Océanopolis Brest

dernière mise à jour : 2021-10-26 par