Festival Les Anthroposcènes Théâtre Nos Coeur En Terre Théâtre légendre Évreux, samedi 25 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes Théâtre Nos Coeur En Terre Théâtre légendre Évreux Eure

D’un côté, Olivier de Sagazan, pétrisseur de glaise, performeur de la métamorphose et sculpteur de lui-même… De l’autre, l’homme des mots, David Wahl et son verbe scientifique, érudit et décalé. Entre ces deux obsédés des métamorphoses, des transformations , cet intrigant médecin, collectionneur de pierres, dont certaines ne manquaient pas de pouvoirs évocateurs, ainsi les priapolithes et les hystérapetra … On ne devait pas s’ennuyer en compagnie du docteur Borel !

Un duo et un spectacle hors-normes, hors-sol. Des images éphémères, jamais tout-à-fait les mêmes d’une représentation à l’autre. Un discours qui ne manque pas d’étonner et d’activer nos doutes. Une poésie surgie de la terre malaxée, pétrie sur les corps, où fleurs et brindilles composent d’étranges bouquets.

Durée 1h Spectacle dés 16ans

#anthroposcenes24

D’un côté, Olivier de Sagazan, pétrisseur de glaise, performeur de la métamorphose et sculpteur de lui-même… De l’autre, l’homme des mots, David Wahl et son verbe scientifique, érudit et décalé. Entre ces deux obsédés des métamorphoses, des transformations , cet intrigant médecin, collectionneur de pierres, dont certaines ne manquaient pas de pouvoirs évocateurs, ainsi les priapolithes et les hystérapetra … On ne devait pas s’ennuyer en compagnie du docteur Borel !

Un duo et un spectacle hors-normes, hors-sol. Des images éphémères, jamais tout-à-fait les mêmes d’une représentation à l’autre. Un discours qui ne manque pas d’étonner et d’activer nos doutes. Une poésie surgie de la terre malaxée, pétrie sur les corps, où fleurs et brindilles composent d’étranges bouquets.

Durée 1h Spectacle dés 16ans

#anthroposcenes24 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25

Théâtre légendre Place du Général de Gaulle

Évreux 27000 Eure Normandie

L’événement Festival Les Anthroposcènes Théâtre Nos Coeur En Terre Évreux a été mis à jour le 2024-03-27 par Comptoir des Loisirs